Врио главы ФТ «Сириус» Столяров рассказал о главных задачах на 2021 год

Временно исполняющий обязанности главы федеральной территории «Сириус» Андрей Столяров в субботу, 30 января, заявил, что главными задачами федеральной территории в текущем году станут формирование управленческой команды и налаживание диалога с жителями.

Также среди приоритетных целей подготовка генерального плана.

«Основные [задачи, которые ставятся на 2021 год] — выстраивание диалога с жителями, выявление их проблем и потребностей, формирование команды, подготовка проекта генплана территории», — цитирует его ТАСС.

Столяров подчеркнул, что при формировании команды он будет ориентироваться на специалистов из всех регионов страны, так как в России, по его словам, много молодых и уже сильных управленцев.

«Главное, чтобы «глаза горели» и были готовы работать по 20 часов в сутки», — отметил он.

В этом году, как отметил врио главы федеральной территории, планируется подготовка проекта бюджета 2022 года. Кроме того руководство должно заняться вопросом передачи полномочий от Краснодарского края и Сочи.

К обсуждению планов развития «Сириуса» его руководство планирует привлекать местных жителей, так как Столяров считает, что именно они являются основой управления территорией.

«Я сам житель федеральной территории, <…> будем вместе обсуждать планы, как сделать этот дом лучшим, в том числе и для наших гостей», — сказал Столяров.

На сегодняшний день основную часть приезжих в федеральную территорию составляют отдыхающие, но, как отметил Столяров, в скором времени туда приедут студенты, резиденты Инновационного центра, и деятели культуры.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин назначил Столярова временно исполняющим обязанности главы «Сириуса».

Проект закона «О федеральной территории «Сириус» в развитие Конституции РФ», внесенный в Госдуму главой думского комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и главой конституционного комитета Совфеда Андреем Клишасом в ноябре, был одобрен Советом Федерации 16 декабря.

Согласно тексту закона, «Сириус» протянется по черноморскому побережью Имеретинской бухты в Сочи до абхазской границы и станет новым видом публично-правового образования, экономически самостоятельным, с собственным бюджетом, имуществом и имущественными правами, в том числе передаваемыми ему Россией, Краснодарским краем, муниципальным образованием «Городской округ город-курорт Сочи».

Государственный и муниципальный контроль на территории будет осуществляться в соответствии с федеральными законами и другими нормативно-правовыми актами РФ. Бюджет федеральной территории «Сириус» начнет формироваться с 2022 года.

Также документом предусмотрен пятилетний переходный период, в течение которого планируется поэтапная организация функционирования федеральной территории — до 31 декабря 2025 года.