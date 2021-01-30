В Ставрополе задержали ударившего полицейского на несогласованной акции

В Ставрополе задержан 21-летний молодой человек, который в ходе несанкционированной акции 23 января ударил кулаком по голове полицейского. Об этом сообщает в субботу, 30 января, пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

Отмечается, что задержанный ударил стража порядка, когда тот пытался его задержать для проведения административного расследования.

«Сейчас следователь СКР задержал 21-летнего молодого человека и допрашивает его. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — подчеркнули в ведомстве.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Его расследование продолжается.

Ранее в этот же день Пресненский суд Москвы на два месяца арестовал мужчину, ударившего ногой по голове бойца спецподразделения полиции, упавшего во время несанкционированной акции 23 января в Москве.

23 января в разных городах России прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге также среди задержанных были дети. Следственный комитет РФ накануне произошедшего возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия.

Уже после акций следователи возбудили ряд уголовных дел, в том числе о применении насилия к представителям власти, хулиганстве и нарушении санитарно-эпидемиологических правил, и были проведены соответствующие задержания и аресты.

Так, 28 января Пресненский суд Москвы арестовал уроженца Чечни Сайда-Мухамада Джумаева, который на допросе признал свою вину в применении насилия к сотрудникам ОМОНа.

В этот же день был арестован TikTok-блогер Константин Лакеев, обвиняемый в умышленном повреждении служебного автомобиля ФСБ. При этом Лакеев раскаялся в содеянном и попросил прощения у сотрудников полиции.