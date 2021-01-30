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СКА и «Локомотив» вышли в плей-офф Кубка Гагарина

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Петербургский СКА разгромил в гостях московский «Спартак» и досрочно вышел в плей-офф Кубка Гагарина.

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Матч прошел 30 января на «ЦСКА Арене» и завершился со счетом 5:0 в пользу армейцев.

Шайбы забросили Лукас Бенгтссон (10-я минута), Йоонас Кемппайнен (10), Иван Морозов (39), Евгений Кетов (42) и Антон Бурдасов (51).

Помимо того, что победа позволила СКА досрочно выйти в плей-офф, также от Западной конференции продолжит борьбу за Кубок Гагарина ярославский «Локомотив», пишет «Спорт-Экспресс».

Ранее в плей-офф уже вышли московский ЦСКА, казанский «Ак Барс», омский «Авангард», магнитогорский «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев».

В следующем матче СКА 1 февраля сыграет против московского «Динамо».

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