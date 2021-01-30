Полиция применила слезоточивый газ в отношении протестующих в Париже

Сотрудники полиции применили водометы и слезоточивый газ в отношении протестующих против законопроекта «О глобальной безопасности» в Париже. Об этом в субботу, 30 января, сообщает BFMTV.

Митингующие собрались около 14:00 (16:00 мск), обстановка была спокойной. Спустя несколько часов к мероприятиям присоединились люди, одетые в черное, они начали провоцировать правоохранителей. Граждане бросали в них бутылки и петарды и скандировали лозунги с оскорблениями.

Правоохранители применили силу для разгона демонстрантов.

Похожие акции проходили также в конце декабря 2020 года. Митингующие зажигали файеры и светили в полицейских мощными лазерными указками, чтобы ослепить их. Некоторые также поджигали автомобили, разбивали стекла зданий, заливали их краской, сбивали камеры наблюдения.

Законопроект «О глобальной безопасности» предусматривает, что за распространение изображения «лица или другого элемента идентификации» полицейского или жандарма «с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности» грозит год тюремного заключения и штраф в €45 тыс.

В конце ноября Нацсобрание Франции приняло в первом чтении проект этого закона. Протестующие опасаются, что после принятия изменений в закон они не смогут свободно снимать работу полиции во время акций протеста и на митингах.