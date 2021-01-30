Омбудсмен Петербурга предостерегла детей от участия в незаконных акциях

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина предостерегла детей от участия в несанкционированных акциях. Соответствующий пост появился на странице омбудсмена в соцсети «ВКонтакте» в субботу, 30 января.

Также она напомнила родителям детей об их ответственности, призвав их объяснить своим детям «циничность и противозаконность призывов». Она указала, что целью организаторов подобных мероприятий являются провокации, беспорядки и скандалы.

«Для них наши дети — объект политических манипуляций. Им нужны сакральные жертвы», — написала она.

Митянина подчеркнула, что взрослые должны защитить своих детей и уберечь их от необдуманных поступков, которые могут отразиться на их будущем.

Кроме того, омбудсмен сообщила, что самым маленьким участникам несогласованных акций, прошедших 23 января, девять и 12 лет, а правоохранителям приходится доставить несовершеннолетних в отделение до передачи родителям во избежание травм в толпе.

«Также напоминаю, что ситуация с COVID-19 хоть и вселяет осторожный оптимизм, но коронавирус по-прежнему опасен. Эксперты отмечают рост заболеваемости в Петербурге именно с субботы, с того дня, когда ангажированные толпы людей вышли на улицы городов, не соблюдая мер безопасности», — заключила она.

Ранее в этот же день МВД России вновь призвало граждан воздержаться от участия в несанкционированных акциях 31 января. Официальный представитель ведомства Ирина Волк предупредила, что нарушители порядка в ходе неправомерных акций будут задержаны правоохранителями и привлечены к ответственности.

Накануне пресс-служба ведомства предупреждала о том, что за участие в несогласованных акциях грозит ответственность, в том числе и по статье о массовых беспорядках. Отмечалось, что по ст. 212 УК РФ организация массовых беспорядков наказывается лишением свободы на срок от восьми до 15 лет. С аналогичным предупреждением к гражданам обратились и в Генпрокуратуре РФ.

В городах России 23 января прошли несогласованные акции. При этом в них активно вовлекали несовершеннолетних. 21 января в Сети даже запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних. Следственный комитет РФ накануне произошедшего возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия.

28 января в ГУ МВД по Петербургу сообщили, что после несанкционированных акций возбуждено пять уголовных дел по статьям о применении насилия к правоохранителям, о нарушении санитарных норм, о вовлечении в противоправные действия несовершеннолетних, а также о препятствовании движению транспортных средств и пешеходов в центре города.