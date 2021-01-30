Писательница Арбатова назвала причину смерти певицы Йошпе

Российская писательница Мария Арбатова в субботу, 30 января, заявила, что народная артистка России, советская эстрадная певица Алла Йошпе умерла от проблем с сердцем.

«Насколько я знаю, это не COVID, а сердце. Врачами было сделано всё, что возможно», — приводит ее слова РЕН ТВ.

Писательница подчеркнула, что певица на протяжении долгого времени лечилась в больнице. Арбатова добавила, что дружила с Йошпе много лет и та была феерическим человеком, одаренным красотой, интеллектом и обаянием.

По ее словам, похороны артистки состоятся во вторник, 2 февраля. О месте и времени прощания должна сообщить дочь Йошпе.

О том, что Йошпе скончалась на 84-м году жизни, Арбатова сообщила ранее в этот же день.

Алла Йошпе родилась в 1937 году в Москве. Особой популярностью ее дуэт с супругом Стаханом Рахимовым пользовался в 60–70-х годах. В 2002 году супруги получили звание народных артистов России.