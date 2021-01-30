Экс-солистка «Мобильных блондинок» пострадала в драке в ночном клубе

Бывшая солистка российской поп-группы «Мобильные блондинки» Светлана Степановская получила травмы в ходе драки в московском ночном клубе Secret Room, сообщает в субботу, 30 января, РЕН ТВ.

По данным телеканала, потасовка произошла из-за ревности спутницы солиста группы Hammali & Navai Наваи Бакирова. Артист пришел с ней в заведение, но к нему всё время подходили другие девушки, одной из которых оказалась подруга Степановской.

Именно к ней спутница и приревновала Бакирова, набросившись на девушку. Степановская вступилась за подругу, а охрана заведения сразу же выставила за дверь участников драки, которая продолжилась уже на улице.

В итоге у исполнительницы диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки и ссадины на лице. Однако от госпитализации она отказалась. Напавшая на девушек спутница Бакирова ретировалась с места происшествия. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

26 декабря посетители работавшего после 23:00 высотного ресторана Birds в «Москва-Сити» подрались, покидая заведение в момент рейда сотрудников ОАТИ (Объединение административно-технических инспекций) и полицейских.