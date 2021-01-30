Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Зеленский признался в злости на Трампа
Общество
МВД вновь призвало россиян не участвовать в несанкционированных акциях
Наука
Ученые рассказали о влиянии COVID-19 на легкие в первые часы заражения
Мир
Шредер объяснил необходимость «Северного потока – 2» для Германии
Мир
ВОЗ призвала Британию отказаться от массовой вакцинации
Мир
Американские эксперты описали сценарий удара НАТО по Калининграду
Спорт
Александр Большунов победил в масс-старте на этапе Кубка мира в Швеции
Политика
Путин и Алиев обсудили ситуацию в Карабахе
Мир
Появилось видео крушения украинского судна «Арвин» у берегов Турции

Экс-солистка «Мобильных блондинок» пострадала в драке в ночном клубе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывшая солистка российской поп-группы «Мобильные блондинки» Светлана Степановская получила травмы в ходе драки в московском ночном клубе Secret Room, сообщает в субботу, 30 января, РЕН ТВ.

Врачам прилетело: почему участились нападения на медиков
Сотрудников «скорой» встречают побоями и оскорблениями

По данным телеканала, потасовка произошла из-за ревности спутницы солиста группы Hammali & Navai Наваи Бакирова. Артист пришел с ней в заведение, но к нему всё время подходили другие девушки, одной из которых оказалась подруга Степановской.

Именно к ней спутница и приревновала Бакирова, набросившись на девушку. Степановская вступилась за подругу, а охрана заведения сразу же выставила за дверь участников драки, которая продолжилась уже на улице.

В итоге у исполнительницы диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки и ссадины на лице. Однако от госпитализации она отказалась. Напавшая на девушек спутница Бакирова ретировалась с места происшествия. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

26 декабря посетители работавшего после 23:00 высотного ресторана Birds в «Москва-Сити» подрались, покидая заведение в момент рейда сотрудников ОАТИ (Объединение административно-технических инспекций) и полицейских.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021