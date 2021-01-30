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Во Франции оштрафовали более 90 человек за участие в незаконной вечеринке

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Более 90 человек оштрафованы во Франции за участие в вечеринке вопреки ограничениям, введенным из-за коронавируса, сообщает 30 января телеканал BFMTV.

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По данным журналистов, в населенном пункте Коллежьен в департаменте Сена и Марна десятки человек собрались в закрытом складском помещении после 21:00, т.е. после вступления в действие комендантского часа. При этом вечеринка являлась, по сути, секс-оргией. Полицейские выписали участникам штрафы, но никого задерживать не стали.

Согласно последним данным на 30 января, во Франции выявлено более 3,1 млн случаев коронавируса, умерли свыше 75,6 тыс. человек.

С 1 февраля Франция планирует закрыть границы для всех прибывающих из-за пределов ЕС. 14 января в стране усилили ограничения на фоне ситуации с коронавирусом. С 16 января введен комендантский час с 18:00, ужесточены правила въезда на территорию и усилен контроль на границах. В частности, туристам необходимо иметь отрицательный тест на коронавирус.

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