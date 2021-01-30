Бывший замглавы СБУ Дмитрий Нескоромный объявлен в розыск

Бывший заместитель главы украинской службы безопасности Дмитрий Нескоромный объявлен в розыск. Об этом в субботу, 30 января, сообщает пресс-служба ведомства.

«Следователи главного следственного управления СБУ объявили Нескоромного в розыск. Его местонахождение не установлено», — сообщили «Украинской правде» в службе безопасности страны.

Также правоохранители изучают размещенные в СМИ материалы о возможных признаках государственной измены со стороны Нескоромного.

Как уточняется, Нескоромного объявили и во всеукраинский, и в международный розыск.

23 января СБУ сообщила, что была предотвращена попытка убийства действующего сотрудника спецслужбы, по данному делу задержали его коллегу, получившего впоследствии статус подозреваемого. Также по данному делу был арестован сотрудник антитеррористического центра при СБУ Юрий Расюк.

Как считают следователи, Нескоромный и Расюк решили совершить убийство начальника Андрея Наумова. В качестве доказательств представлены различные фото- и видеоматериалы, аудиозаписи разговоров подозреваемых и другие. В них, в частности, речь шла об организации преступления.

В ноябре 2019 года на Украине объявили в розыск подполковника СБУ по делу о госизмене. Отмечалось, что помимо госизмены полковник также подозревается в дезертирстве, незаконном приобретении технических средств, получении информации и хранении боеприпасов