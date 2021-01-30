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Опубликован сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области

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Сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области опубликовала американская организация Center for Naval Analyses (CNA).

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Как пишет Overt Defence, сценарий предполагает, что армия Польши нейтрализует российские баллистические ракеты «Искандер», чтобы лишить Москву возможность вести «ограниченную ядерную войну».

Для уничтожения «Искандеров» предлагается использовать опыт борьбы с иракскими «Скадами» Р-17 во время войны в Персидском заливе. Далее отмечается необходимость нанесения урона Балтийскому флоту.

Ключевым препятствием для захвата Калининградской области авторы сценариев называют российские системы ПВО С-400, которые покрывают большую часть воздушного пространства Польши и создают угрозу для любой поддержки НАТО с воздуха.

Затем отмечается, что после устранения всех описанных выше проблем следует «ликвидировать российские войска в Калининграде». Целью названа защита Прибалтики.

В статье отмечается, что важным аспектом захвата Калининграда будет скорость и внезапность, так как граница с РФ полна густых лесов и в целом имеет трудную местность.

Последним шагом к «решительной победе» станет уничтожение оставшихся российских сил в регионе. Однако автор статьи приходит к выводу, что риск войны в Калининградской области крайне мал.

В сентябре стало известно, что два американских бомбардировщика B-52, перехваченные 25 сентября в небе над Балтикой, отрабатывали нанесение ударов по Калининграду. При этом министр обороны Сергей Шойгу указывал на то, что авиация стран НАТО совершает регулярные полеты, имитируя нанесение ударов по территории России.

В ноябре китайский портал Eastday предположил, что силы НАТО смогут захватить Калининград приблизительно за двое суток. Российский сенатор Алексей Пушков в ответ отметил, что у альянса нет шансов захватить Калининград без крупного конфликта.

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