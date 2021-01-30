Опубликован сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области

Сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области опубликовала американская организация Center for Naval Analyses (CNA).

Как пишет Overt Defence, сценарий предполагает, что армия Польши нейтрализует российские баллистические ракеты «Искандер», чтобы лишить Москву возможность вести «ограниченную ядерную войну».

Для уничтожения «Искандеров» предлагается использовать опыт борьбы с иракскими «Скадами» Р-17 во время войны в Персидском заливе. Далее отмечается необходимость нанесения урона Балтийскому флоту.

Ключевым препятствием для захвата Калининградской области авторы сценариев называют российские системы ПВО С-400, которые покрывают большую часть воздушного пространства Польши и создают угрозу для любой поддержки НАТО с воздуха.

Затем отмечается, что после устранения всех описанных выше проблем следует «ликвидировать российские войска в Калининграде». Целью названа защита Прибалтики.

В статье отмечается, что важным аспектом захвата Калининграда будет скорость и внезапность, так как граница с РФ полна густых лесов и в целом имеет трудную местность.

Последним шагом к «решительной победе» станет уничтожение оставшихся российских сил в регионе. Однако автор статьи приходит к выводу, что риск войны в Калининградской области крайне мал.

В сентябре стало известно, что два американских бомбардировщика B-52, перехваченные 25 сентября в небе над Балтикой, отрабатывали нанесение ударов по Калининграду. При этом министр обороны Сергей Шойгу указывал на то, что авиация стран НАТО совершает регулярные полеты, имитируя нанесение ударов по территории России.

В ноябре китайский портал Eastday предположил, что силы НАТО смогут захватить Калининград приблизительно за двое суток. Российский сенатор Алексей Пушков в ответ отметил, что у альянса нет шансов захватить Калининград без крупного конфликта.