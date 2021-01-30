Зеленский признался в злости на Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе интервью американским журналистам для программы Axios подтвердил их предположение, что он немного зол на бывшего американского лидера Дональда Трампа.

Часть разговора была опубликована в Twitter программы 29 января. На кадрах ролика журналист подмечает Зеленскому, что тот зол на Трампа.

«Немного», — ответил тот, улыбаясь.

Полностью интервью Зеленского, как отмечается, будет опубликовано в воскресенье, 31 января.

7 января Зеленский опубликовал в Twitter пост, в котором осудил штурм Капитолия сторонниками Трампа, произошедший 6 января. Зеленский назвал произошедшее беспрецедентным насилием. При этом президент Украины поприветствовал решение американского конгресса об утверждении итогов президентских выборов в пользу демократа Джо Байдена.

Его слова высмеяли украинские журналисты. Они отметили, что, высказываясь о «беспрецедентном насилии» в США, политик сменил свою риторику о схожих событиях на майдане.

20 декабря появилось интервью Зеленского газете The New York Times. В нем он посетовал, что не может объяснить соотечественникам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. При этом журналисты отметили, что Зеленскому было сложно сдержать досаду в связи с указом Трампа, запрещающим экспорт вакцин.