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Центральные станции метро Москвы закроют в день акций 31 января

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Из-за призывов к несогласованным акциям 31 января в Москве закроют семь станций метро. С 8:00 на вход и выход закроются «Александровский сад», «Китай-город», «Охотный Ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий Мост» и «Лубянка».

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Согласно заявлению столичного главка МВД, закрытыми станции останутся до особого распоряжения полиции. Кроме того, в воскресенье в центре столицы ограничат передвижение пешеходов.

МВД и Генпрокуратура напомнили гражданам, что за правонарушения и участие в незаконных акциях им грозит ответственность.

Как отметила официальный представитель МВД Ирина Волк, в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны организаторов и активных участников этих акций, направленных на нарушение общественного порядка».

В то же время ведомства напомнили, что в регионах действуют ограничительные меры из-за распространения коронавируса.

Накануне пресс-служба МВД предупреждала о том, что за участие в несогласованных акциях грозит ответственность, в том числе и по статье о массовых беспорядках.

23 января в разных городах России прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге среди задержанных оказались дети. Следственный комитет РФ накануне произошедшего возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия. После событий 23 января также были возбуждены несколько десятков уголовных дел, в том числе по факту применения насилия к правоохранителям.

Суд арестовал несколько нарушителей.

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