Ротенберг назвал себя бенефициаром «дворца» в Геленджике

Предприниматель Аркадий Ротенберг назвал себя бенефициаром комплекса под Геленджиком, который блогер Алексей Навальный назвал «дворцом Путина». Об этом в субботу, 30 января, он сообщил Telegram-каналу Mash.

«Это будет не секрет. Я являюсь бенефициаром. Там достаточно сложный был объект, было много кредиторов, мне удалось стать бенефициаром», — отметил Ротенберг.

Миллиардер назвал комплекс «шикарным местом», добавив, что намерен организовать там апарт-отель. Именно для этого, как подчеркнул Ротенберг, в объекте имеется такое количество комнат.

При этом бизнесмен признался, что ему нравится развивать отельный бизнес, также он владеет рядом объектов в Крыму, на Дальнем Востоке и на Алтае.



Позже в этот же день пресс-служба миллиардера подтвердила, что он является владельцем так называемого дворца в Геленджике.

Также немецкое издание Schwarzwalder Bote сообщило, что фильм блогера Алексея Навального, посвященный указанному объекту, сняли на немецкой киностудии по запросу США.

29 января представитель застройщика уточнил, что объект в Геленджике, о котором идет речь в публикации блогера Алексея Навального, начали строить как гостиницу.

22 января пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал публикацию Навального ложью, целью которой является получение просмотров в Сети. Сам президент также подчеркнул, что не имеет никакого отношения к указанному строению.

Спустя несколько дней сам Путин опроверг слухи о том, что является собственником дворца в Геленджике. По его словам, видео создано на основе определенных скомпонованных материалов, способных «промыть мозги граждан».