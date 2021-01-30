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Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за недомогания пассажира

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Самолет, вылетевший из Сеула в Варшаву, экстренно сел в Екатеринбурге из-за недомогания одного из пассажиров. Об этом в субботу, 30 января, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«Рейс LOT-98 Сеул–Варшава совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга по причине ухудшения самочувствия одного из пассажиров», — приводит РЕН ТВ заявление представителей аэропорта.

Отмечается, что после посадки пассажиру была оказана медицинская помощь, а затем он был госпитализирован в одну из местных больниц. Лайнер же продолжил полет в пункт назначения.

Ранее в этот же день стало известно, что пилотов пассажирского самолета, выполнявшего рейс Грозный–Москва, ослепили лазером при посадке в аэропорту Внуково в столице. Инцидент не оказал влияния на процесс полета и посадки. По предварительным данным, источник излучения находился со стороны Москвы.

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