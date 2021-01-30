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В Москве задержали главреда «Медиазоны»

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Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов задержан в Москве. Об этом сообщил сайт издания.

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Отмечается, что Смирнова задержали за участие и призывы к участию в несанкционированных акциях. Он доставлен в отдел полиции по Тверскому району.

Как рассказал адвокат задержанного Алан Гамазов, Смирнову вменяется повторное нарушение ч. 8 ст. 20.2 КоАП. Санкция за это предусматривает арест до 30 суток, пишет «РИА Новости».

Как стало известно ранее 30 января, Смирнова задержали в подъезде его дома, когда он выходил на прогулку.

23 января в разных городах России прошли несогласованные акции. При этом организаторы активно привлекали к участию в них несовершеннолетних.

21 января в Сети даже запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних.

МВД и Генпрокуратура неоднократно предупреждали граждан о последствиях участия в незаконных акциях и нарушения правопорядка.

После акций было возбуждено более 20 уголовных дел по факту нападения на правоохранителей, нарушения санитарных норм, вовлечения в незаконные акции несовершеннолетних. Несколько человек отправлены под арест.

Президент России Владимир Путин, комментируя несогласованные акции, заявил, что каждый имеет право выражать свою точку зрения, но делать это следует в рамках закона. Кроме того, он счел неприемлемым привлекать к незаконным акциям детей.

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