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Посол США оправдал публикации о незаконных акциях после протеста МИД

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Посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан повторно оправдал публикации американской дипмиссии о незаконных акциях в российских городах, прошедших 23 января.

Дипломат объяснил посты посольства заботой о безопасности граждан США.

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По словам высокопоставленного дипломата, обеспечение безопасности граждан США в России входит в его рабочие обязанности. Если послу известно о планах проведений любых демонстраций, то он обязан предупредить граждан США о потенциальной опасности в местах их возможного проведения, добавил Салливан.

Как отметил дипломат, из мирного собрания демонстрация в любой момент может превратиться в немирное. В пример он привел незаконные акции, прошедшие в ряде городов РФ 23 января.

«Мы не давали инструкции, — мы информировали американских граждан для того, чтобы они не ходили на эту акцию и оставались в безопасности», — отметил Салливан в эфире телеканала «Дождь».

Неделей ранее посольство США на фоне сообщений о незаконных акциях в России назвало места проведения этих несогласованных митингов и шествий.

МИД РФ в минувшую субботу заявил, что попытки подстрекать радикальные элементы вызовут негативные последствия для двусторонних отношений. Кроме того, дипломатам США была вручена нота протеста. «Газета.ру» напоминает, что-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал публикации американского диппредставительства о незаконных акциях косвенным вмешательством во внутренние дела страны.

23 января в разных городах России прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге также среди задержанных были дети. Следственный комитет РФ накануне произошедшего возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия. После акций были возбуждены несколько уголовных дел о применении насилия к правоохранителям, нарушении санитарных норм, так как среди собравшихся были зараженные коронавирусом.

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