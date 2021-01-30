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Правительство проиндексировало социальные пособия на 4,9%

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Правительство РФ проиндексировало на 4,9% федеральные социальные пособия, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом 30 января говорится в сообщении на сайте кабмина.

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Коэффициент индексации составит 1,049. Она коснется выплат, которые получают инвалиды, пострадавшие на производстве граждане, чернобыльцы, ветераны, Герои России.

Вырастут и размеры некоторых пособий, положенных семьям с детьми. «В числе таких выплат — единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью», — уточнили в российском правительстве.

Постановление вступит в силу с 1 февраля 2021 года, отмечает «Газета.ру». Индексация социальных выплат в России происходит ежегодно с 2018 года.

26 января Госдума в первом чтении поддержала законопроект о начислении россиянам больничных и пособий по беременности и материнству напрямую из Фонда социального страхования.

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