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Жителя Тюменской области задержали за вырубку леса на 1,5 млн рублей

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Полиция в Нижней Тавде (Тюменская область) задержала мужчину, который вел незаконную рубку леса. Ущерб от действий местного жителя оценивается в 1,5 млн рублей.

По данным правоохранительных органов, вырубка производилась на участке Велижанского лесничества. Мужчина срубил 17 сосен и вывез их на собственную пилораму. Об этом сообщает портал «Наш город».

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

В конце декабря суд в Иркутской области вынес приговор по уголовному делу в отношении девяти человек, которые признаны виновными в незаконной рубке леса. Ущерб от деятельности группы составил более 160 тыс. рублей.

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