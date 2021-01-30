Главреда «Медиазоны» предположительно задержали в Москве

В Москве главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова предположительно задержала полиция. Об этом сообщает возглавляемое им издание в субботу, 30 января.

Отмечается, что его задержали в подъезде дома, когда журналист выходил на прогулку.

По информации издания, ему вменяется статья 20.2 КоАП (Нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Ранее в этот же день Хамовнический суд Москвы назначил 10 суток административного ареста муниципальному депутату столичного района Зюзино Константину Янкаускасу за повторное нарушение порядка проведения массового мероприятия. Его признали виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП РФ («Повторное совершение административного правонарушения при организации либо проведении публичного мероприятия»).

Кроме того, депутат проходит в качестве свидетеля по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в Москве (часть 1 статьи 236 УК РФ).

20 января в социальных сетях было зафиксировано массовое распространение призывов к участию в таких акциях, адресатами распространения стали дети в возрасте 12–14 лет. В интернете был запущен хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в связи с призывами выйти на несогласованные мероприятия. 22 января Следственный комитет России накануне акции возбудил уголовное дело о вовлечении детей в противоправные действия.

Несанкционированные акции в Москве и ряде других российских городов прошли 23 января. По данным столичного ГУ МВД России, на Пушкинской площади в Москве собралось около 4 тыс. человек, среди них были несовершеннолетние.

За различные правонарушения во время незаконной акции в Москве к административной ответственности привлекли 267 человек. Суд поместил под административный арест 110 участников. Кроме этого, расследуется ряд уголовных дел, в том числе о применении насилия в отношении представителей власти.