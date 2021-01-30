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Космонавт с МКС ответил на вопрос об НЛО

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Космонавт «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков рассказал, что с борта Международной космической станции (МКС) не видел неопознанные летающие объекты (НЛО) внеземного происхождения. Видео об этом он опубликовал 30 января на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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«Если вы имеете в виду какие-то объекты внеземного происхождения, то нет, ничего такого я не видел», — ответил он на вопрос подписчика.

В ноябре британский астронавт Тим Пик в эфире The Graham Norton Show рассказал о том, как во время своего пребывания на МКС перепутал мочу из российской части станции с неопознанными летающими объектами.

Пик входил в один из экипажей МКС в 2015 году. По его словам, однажды он увидел некую странную формацию из трех светящихся точек, к которым вскоре присоединилась четвертая. Вскоре выяснилось, что «НЛО» имеют вполне земное происхождение.

В настоящее время кроме Кудь-Сверчкова на МКС находятся космонавт «Роскосмоса» Сергей Рыжиков, астронавты NASA Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.

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