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Один человек пострадал при пожаре на северо-западе Москвы

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Один человек пострадал при пожаре на северо-западе Москвы. Возгорание ликвидировано. Об этом 30 января сообщил столичный главк МЧС.

«В 14:00 (мск) пожар ликвидирован. К сожалению, пострадал один человек», — говорится в сообщении.

Ранее в субботу сообщалось, что на месте пожара начали взрываться газовые баллоны. В результате взрывов произошел пожар автотопливозаправщика с переходом огня на одноэтажную хозпостройку.

Отмечалось, что на место происшествия были направлены три вертолета. Пожару был присвоен третий ранг сложности из пяти возможных.

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