Один человек пострадал при пожаре на северо-западе Москвы
Один человек пострадал при пожаре на северо-западе Москвы. Возгорание ликвидировано. Об этом 30 января сообщил столичный главк МЧС.
«В 14:00 (мск) пожар ликвидирован. К сожалению, пострадал один человек», — говорится в сообщении.
Ранее в субботу сообщалось, что на месте пожара начали взрываться газовые баллоны. В результате взрывов произошел пожар автотопливозаправщика с переходом огня на одноэтажную хозпостройку.
Отмечалось, что на место происшествия были направлены три вертолета. Пожару был присвоен третий ранг сложности из пяти возможных.