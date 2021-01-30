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Крупный пожар на севере Москвы локализован

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Возгорание газового топливозаправщика на территории промзоны на севере Москвы локализовано на площади 500 кв. м, сообщает в субботу, 30 января, пресс-служба столичного главка МЧС.

«Осуществляется мониторинг вредных веществ в окружающем воздухе», — добавили в ведомстве.

О пожаре, произошедшем по адресу: Походный проезд, 24, стало известно ранее в этот же день. Сообщалось, что огонь с автотопливозаправщика перекинулся на одноэтажную хозпостройку.

В тушении пожара, по последним данным, задействовано 120 человек и 30 единиц техники. Ранее стало известно, что на место происшествия были направлены три пожарных вертолета.

Также сообщалось, что на месте пожара начали взрываться газовые баллоны, пожару был присвоен третий ранг сложности из пяти возможных.

Информации о пострадавших и погибших не поступало. Устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.

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