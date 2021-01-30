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Ростуризм предложил продлить программу туристического кешбэка до 20 июня

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Ростуризм предложил продлить программу туристического кешбэка на туры внутри страны до 20 июня 2021 года. Об этом в субботу, 30 января, сообщает ТАСС со ссылкой на письмо главы управления государственных туристских проектов и безопасности Федерального агентства по туризму Елены Лысенковой участникам туррынка.

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«Федеральным агентством по туризму начинается подготовка к третьему этапу программы. Турпакеты, круизы и предложения отелей могут быть предложены туристам продолжительностью до 20 июня 2021 года», — отмечается в документе.

Представителям отрасти посоветовали создать тематические туры в рамках акции и включить предложения на 23 февраля и 8 марта, весенние каникулы и майские праздники. Также в акцию могут попасть туры выходного дня, санаторно-курортные программы и путешествия для школьников.

Как добавляется в письме, основные условия акции меняться не будут. Тур должен длиться не менее двух ночей, государство вернет 20% его стоимости (не более 20 тыс. рублей за одну операцию по одному карте). При этом гражданам необходимо использовать карту «Мир» для покупки тура.

Ростуризм предложил принять участие в программе туроператорам, которые зарегистрированы в едином реестре, гостиницам и санаторно-курортным предприятиям.

Программа частичного возврата денег при покупке туров по России стартовала в августе 2020 года. За это время граждане смогли приобрести туры на 6,5 млрд рублей. Общая сумма кешбэка составила 1,2 млрд рублей.

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