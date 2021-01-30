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У участника незаконной акции в Петербурге обнаружили дома наркоферму

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Правоохранители обнаружили в доме участника несанкционированной акции в Санкт-Петербурге наркотические вещества и оборудование для их производства, сообщили 30 января в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

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По данным полиции, молодой человек проходил свидетелем по делу о нападении на силовика 23 января на Невском проспекте. 28 января к нему пришли с обыском.

«В квартире на улице 25 Октября города Гатчины изъяты вещества гашиш массой 7,14 г и каннабис общей массой 12,6 г. Эти вещества были как в форме растений в горшочках в специально оборудованном парнике, так и в листьях уже в высушенном виде», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело, отмечает РЕН ТВ. В настоящее время выясняется, мог ли мужчина распространять наркотики.

Ранее 30 января депутат Государственной думы Виталий Милонов обратился в МВД с просьбой рассмотреть вопрос о введении тестирования на наличие наркотических веществ у несовершеннолетних, если их задержат на незаконных митингах. По мнению парламентария, «незаконная уличная политика» может быть средой для распространения экстремистских идей и запрещенных веществ.

28 января в ГУ МВД по Петербургу сообщили, что после несанкционированных акций возбуждено пять уголовных дел по статьям о применении насилия к правоохранителям, о нарушении санитарных норм, о вовлечении в противоправные действия несовершеннолетних, а также о препятствовании движению транспортных средств и пешеходов в центре города.

В городах России 23 января прошли несогласованные акции. При этом в них активно вовлекали несовершеннолетних. 21 января в Сети даже запустили хештег #ДетиВнеПолитики, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних.

МВД предупреждало граждан о последствиях участия в незаконных акциях и нарушения правопорядка.

В Москве и Санкт-Петербурге в итоге задержали несколько десятков человек, среди которых есть дети. За различные правонарушения во время несанкционированной акции в столице к административной ответственности привлекли 267 человек. Суд назначил наказание в виде административного ареста 110 участникам. Было возбуждено более 20 уголовных дел.

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