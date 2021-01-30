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Три вертолета направлены к месту крупного пожара на северо-западе Москвы

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Топливозаправщик загорелся на северо-западе Москвы, площадь пожара достигла 100 кв. м. Об этом в субботу, 30 января, сообщили в пресс-службе МЧС России.

На место происшествия направлены три пожарных вертолета.

«Произошел пожар автотопливозаправщика с переходом огня на одноэтажную хозпостройку на предварительной площади 100 кв. м», — отметили в ведомстве.

Как уточняется, в результате инцидента никто не пострадал. Огонь тушат 160 человек и 49 единиц техники, группировка наращивается.

Ранее, в субботу, сообщалось, что на месте пожара начали взрываться газовые баллоны, пожару присвоен третий ранг сложности из пяти возможных.

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