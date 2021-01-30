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В Самарской области объявили 31 января днем траура по погибшим в ДТП

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров объявил 31 января днем траура по погибшим в результате аварии с автобусом и грузовиком в пятницу, 29 января. Об этом в субботу, 30 января, сообщили в пресс-службе правительства региона.

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Как уточняется, сам глава области посетил больницу в Сызрани, куда госпитализировали пострадавших.

Также Азаров пообещал оказать необходимую помощь семьям граждан, погибших при ДТП.

Ранее в этот день сообщалось, что психологов МЧС РФ направили в Самарскую область для оказания помощи родным погибших в результате аварии. Также психологическую помощь оказывают в Сызранской центральной городской больнице.

Жертвами инцидента стали 12 человек. РЕН ТВ опубликовал список имен восьми погибших, личность еще четырех человек предстоит установить.

В этот же день стало известно о состоянии людей, которые получили травмы при аварии. 10 пострадавших доставлены в больницу Сызрани. Состояние двоих — средней степени тяжести, остальные находятся в тяжелом.

Авария произошла 29 января в 18:20 мск на 873-м км федеральной автодороги М-5 «Урал» в районе села Заборовка Сызранского района. Столкнулись грузовик DAF, легковой автомобиль и пассажирский микроавтобус Citroen.

По информации МВД, причиной аварии могла стать ошибка водителя грузовика, который допустил занос прицепа и выехал на встречную полосу.

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