Рестораны и «Детский мир» закроют в Москве 31 января из-за незаконной акции

Торговые центры «Детский мир», «Наутилус» и прилегающие к Лубянской площади рестораны закроют 31 января из-за планируемых несанкционированных акций. Об этом рассказал глава столичного департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

По его словам, рестораны будут закрыты и на прилегающих улицах Москвы. Как он напомнил в эфире «Эха Москвы», власти ограничили в этом районе и продажу напитков в стеклянной таре.

Как Немерюк сообщил накануне, с 9:00 до 23:00 31 января в центре города будет запрещена продажа алкоголя в стеклянной таре, предприятия услуг в этот день будут закрыты.

Из-за сообщений о проведении несанкционированной акции в Москве в воскресенье с 8:00 будут на вход и выход закрыты станции московского метро «Александровский сад», «Охотный Ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий Мост», «Лубянка» и «Китай-город», также будут введены ограничения для передвижения пешеходов.

В МВД России в свою очередь напомнили о том, что за участие в несогласованных акциях грозит ответственность, в том числе и по статье о массовых беспорядках.