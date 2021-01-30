Психологи МЧС окажут помощь родным погибших в ДТП под Самарой

Психологов МЧС РФ направили в Самарскую область для оказания помощи родным погибших в результате аварии. Об этом в субботу, 30 января, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Из Ульяновской и Нижегородской областей направлены восемь психологов МЧС России для оказания специализированной помощи родственникам погибших при ДТП в Самарской области», — говорится в сообщении.

Также психологическую помощь оказывают в Сызранской центральной городской больнице, куда госпитализировали пострадавших.

Жертвами инцидента стали 12 человек. РЕН ТВ опубликовал список имен восьми погибших, личность еще четырех человек предстоит установить.

В этот же день стало известно о состоянии людей, которые получили травмы при аварии. 10 пострадавших доставлены в больницу Сызрани. Состояние двоих — средней степени тяжести, остальные находятся в тяжелом.

Авария произошла 29 января в 18:20 мск на 873-м км федеральной автодороги М-5 «Урал» в районе села Заборовка Сызранского района. Столкнулись грузовик DAF, легковой автомобиль и пассажирский микроавтобус Citroen.

По информации МВД, причиной аварии могла стать ошибка водителя грузовика, который допустил занос прицепа и выехал на встречную полосу.