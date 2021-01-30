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Центр имени Гамалеи создаст новый препарат от коронавируса

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Национальный исследовательский центр (НИЦ) имени Гамалеи, который первым в мире разработал вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V», создаст новый препарат от заболевания. Об этом сообщает портал «Фармвестник» со ссылкой на соответствующий документ.

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Как уточняется, задание для специалистов было согласовано российским Министерством здравоохранения. В основе новой вакцины будут лежать вирусоподобные частицы.

Помимо этого, в центре создадут еще два лекарства, позволяющие предотвращать и лечить COVID-19.

Ожидается, что один препарат будет разработан и выпущен в 2021–2023 годах. Второе лекарство создадут к 2022 году.

Центр Гамалеи разработал первую в России и в мире вакцину против коронавируса «Спутник V». Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%. Второй отечественной вакциной от COVID-19 является препарат «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор», зарегистрированный в октябре 2020 года.

21 января стало известно, что третья российская вакцина — от Центра имени Чумакова — может поступить в гражданский оборот в марте. Вакцина после первого укола показывает до 70% иммунологической эффективности, а после второго укола — до 90%.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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