Центр имени Гамалеи создаст новый препарат от коронавируса

Национальный исследовательский центр (НИЦ) имени Гамалеи, который первым в мире разработал вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V», создаст новый препарат от заболевания. Об этом сообщает портал «Фармвестник» со ссылкой на соответствующий документ.

Как уточняется, задание для специалистов было согласовано российским Министерством здравоохранения. В основе новой вакцины будут лежать вирусоподобные частицы.

Помимо этого, в центре создадут еще два лекарства, позволяющие предотвращать и лечить COVID-19.

Ожидается, что один препарат будет разработан и выпущен в 2021–2023 годах. Второе лекарство создадут к 2022 году.

Центр Гамалеи разработал первую в России и в мире вакцину против коронавируса «Спутник V». Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%. Второй отечественной вакциной от COVID-19 является препарат «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор», зарегистрированный в октябре 2020 года.

21 января стало известно, что третья российская вакцина — от Центра имени Чумакова — может поступить в гражданский оборот в марте. Вакцина после первого укола показывает до 70% иммунологической эффективности, а после второго укола — до 90%.

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