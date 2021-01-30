В Приморье задержан призывавший в соцсетях к убийствам полицейских мужчина

Сотрудники МВД России задержали в Приморском крае мужчину, размещавшего в соцсетях призывы к убийству полицейских. Об этом говорится 30 ноября в сообщении на сайте краевого УМВД РФ.

Личность злоумышленника была установлена полицейскими во взаимодействии с коллегами из ФСБ РФ по Приморскому краю. Житель села Новопокровка Дальнереченского района разместил видеоролик в одной из социальных сетей.

В отношении 42-летнего приморца возбудили дело по статье 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Гражданин был трижды судим за умышленное причинение вреда здоровью, причинение побоев и уничтожение чужого имущества. В настоящее время он задержан, суд решит вопрос о его аресте.

Ранее, в январе, комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал принять в первом чтении законопроект, касающийся блокировки сайтов, оправдывающих экстремизм.