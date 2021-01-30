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Вор-альпинист обокрал петербуржцев на 20 млн

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Полиция Санкт-Петербурга раскрыла серию квартирных краж, совершенных вором-альпинистом. Об этом 30 января говорится в сообщении на сайте регионального МВД.

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По данным правоохранителей, кражи с использованием альпинистского оборудования совершил 38-летний местный житель. Подозреваемый совершил как минимум 15 краж, ущерб от его действий потерпевшие оценили в 20 млн рублей.

Петербуржца задержали 21 января. «Мужчина также находился в федеральном розыске как скрывшийся от суда за кражу», — отметили в главке.

Кражи были совершены в период с февраля 2020 года по январь текущего года. Объектами краж в доме на Краснопутиловской стали за один день сразу три квартиры, а в доме на Выборгском шоссе —две.

Задержанный забирался по многоэтажным домам с альпинистским снаряжением и взламывал стеклопакеты. Однажды он проник в квартиру на 17-м этаже.

Его добычей становились наличные деньги, техника, ювелирные украшения, часы, банковские карты. По фактам данных инцидентов были возбуждены уголовные дела о краже. Частично украденное изъято.

Накануне в Иркутске мужчина украл в Преображенском храме куртку во время богослужения и случайно нашел в ее кармане 500 тыс. рублей.

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