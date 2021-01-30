Стало известно состояние пострадавших в ДТП с автобусом под Самарой

Медики готовят пять пострадавших в ДТП с участием рейсового микроавтобуса и большегруза под Самарой к эвакуации в профильные медучреждения региона. Об этом 30 января сообщила пресс-служба правительства Самарской области.

В настоящее время 10 пострадавших госпитализированы в больницу Сызрани. Состояние двоих — средней степени тяжести, остальные находятся в тяжелом.

«Ребенок ночью был переведен в областную больницу, его состояние оценивается как стабильно тяжелое», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что после ДТП с 12 погибшими под Самарой в реанимации находятся 11 человек, в том числе полугодовалый младенец. Большинство пострадавших — это пациенты с черепно-мозговыми травмами, повреждениями живота, груди и конечностей.

Авария произошла 29 января в 18:20 мск на 873-м км федеральной автодороги М-5 «Урал» в районе села Заборовка Сызранского района. Столкнулись грузовик DAF, легковой автомобиль и пассажирский микроавтобус Citroen.

По информации МВД, причиной аварии могла стать ошибка водителя грузовика, который допустил занос прицепа и выехал на встречную полосу.