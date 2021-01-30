Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу, бывший президент Украины Леонид Кравчук, призвавший Запад к усилению антироссийских санкций и пообещавший потери России, — апологет агрессии. Об этом в субботу, 30 января, заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крымского региона Роман Чегринец.

«Для меня Кравчук — предательство и обман», — цитирует его «РИА Новости».

Первой, кто нарушает все соглашения и договоренности, является украинская сторона, отметил Чегринец.

По его словам, бывший президент Украины не должен и и не может привести стороны к долгожданному консенсусу в страшной гражданской войне.

«Российская сторона делает всё возможное, чтобы наступил долгожданный мир в Донбассе», — добавил он.

Накануне Кравчук заявил, что переговоры с Россией зашли в тупик. По его слова, Москва давит на Киев, а переговоры по Донбассу являются «фальшивкой». Политик призвал действовать теми же методами.

21 января он выразил мнение, что вопрос о возвращении Донбасса военным путем не стоит, так как проблему можно решить и с помощью санкций.

Отношения Москвы и Киева ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году. Донбасс не признал новую власть, объявив о независимости. Крым после референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией, вернулся в состав страны. Украина и ряд стран не признают итоги голосования. Москва неоднократно отмечала, что референдум прошел с соблюдением всех международных норм.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей юго-востока Украины. Вопрос урегулирования вооруженного конфликта обсуждается при посредничестве России, Германии и Франции в рамках «нормандского формата», а также в формате встреч Минской группы ОБСЕ.