На Кубани прохожие спасли провалившихся под лед детей

В Краснодаре школьников, провалившихся под лед на водоеме, спасли прохожие, оказавшиеся поблизости. Видеозапись происшествия появилась в паблике «Типичный Краснодар».

На опубликованном видео двое мужчин разделись и поползли к детям, но лед стал ломаться, в итоге в воде оказались четверо.

Одного школьника вытащили из воды быстро, второго вытащили с помощью сплетенного из одежды «троса».

В Карелии ранее, в январе, погиб мужчина, провалившись в воду Ладожского озера. Лед раскололся из-за шквалистого ветра.