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В России выявили 19 032 новых случая коронавируса
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В России выявили 19 032 новых случая коронавируса

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В России за минувшие сутки зарегистрировали 19 032 новых случая коронавируса. Об этом 30 января сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

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«За последние сутки в России выявлено 19 032 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 10,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 512 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 24 502 человека», — говорится в сообщении.

Больше всего случаев зафиксировано в Санкт-Петербурге (2512), Москве (2430) и Подмосковье (1069).

За все время пандемии в России выявлено 3 832 080 случаев инфекции. Зафиксировано 72 697 летальных исходов, выздоровело 3 279 964 человека.

Ранее в этот же день бывший главный санитарный врач РФ, академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рекомендовал россиянам носить маски в общественных местах и после прекращения пандемии. По мнению специалиста, это следует делать, чтобы не подхватить другие инфекции. Онищенко также отметил, что надо носить медицинские маски и переболевшим коронавирусом.

28 января глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в 2021 году масочный режим в общественных местах может быть отменен. Кроме того, она отметила, что антитела к коронавирусной инфекции в среднем выработались примерно у 20–25% россиян.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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