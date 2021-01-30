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Эксперт назвал причины отказаться от хранения денег «под матрасом»

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Лежащие дома деньги будут неизбежно обесцениваться, даже долларовые накопления будут уменьшаться. Таким мнением поделился управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.

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«Выделяют два основных риска хранения денежных средств дома: физическая утрата и обесценение. Если с утратой всё понятно, то их финансовое обесценение не так сильно ощущается», — цитирует эксперта 30 января «РИА Новости».

По его словам, если наличные выведены из оборота, то не они генерируют дохода.

«В странах с низкой инфляцией данный эффект не так заметен, но даже наличность в долларах будет иметь отрицательную доходность на уровне 1,5–2% в год», — добавил он. Как отметил эксперт, чтобы обыграть инфляцию в России, можно купить государственные облигации (ОФЗ), предлагаемые на рынке с доходом от 4,5 до 5,5%.

Безрисковые облигации в долларах США или евро обогнать инфляцию не помогут, отметил Русецкий.

Отдельно он выделил обесценение рубля против иностранных валют.

Ранее, в январе, финансовый советник Анна Харченко рассказала, что на фоне снижения доходности депозитов важно повышать свою финансовую грамотность и разбираться в рыночных инструментах, тогда появляется шанс обогнать инфляцию и заработать.

Как добавила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль, в 2021 году, чтобы сохранить и увеличить сбережения, необходимо вкладывать рубли в валюту или недвижимость, но не забывать о паевых инвестиционных фондах и срочных депозитах.

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