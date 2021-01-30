Эксперт назвал причины отказаться от хранения денег «под матрасом»

Лежащие дома деньги будут неизбежно обесцениваться, даже долларовые накопления будут уменьшаться. Таким мнением поделился управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.

«Выделяют два основных риска хранения денежных средств дома: физическая утрата и обесценение. Если с утратой всё понятно, то их финансовое обесценение не так сильно ощущается», — цитирует эксперта 30 января «РИА Новости».

По его словам, если наличные выведены из оборота, то не они генерируют дохода.

«В странах с низкой инфляцией данный эффект не так заметен, но даже наличность в долларах будет иметь отрицательную доходность на уровне 1,5–2% в год», — добавил он. Как отметил эксперт, чтобы обыграть инфляцию в России, можно купить государственные облигации (ОФЗ), предлагаемые на рынке с доходом от 4,5 до 5,5%.

Безрисковые облигации в долларах США или евро обогнать инфляцию не помогут, отметил Русецкий.

Отдельно он выделил обесценение рубля против иностранных валют.

Ранее, в январе, финансовый советник Анна Харченко рассказала, что на фоне снижения доходности депозитов важно повышать свою финансовую грамотность и разбираться в рыночных инструментах, тогда появляется шанс обогнать инфляцию и заработать.

Как добавила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль, в 2021 году, чтобы сохранить и увеличить сбережения, необходимо вкладывать рубли в валюту или недвижимость, но не забывать о паевых инвестиционных фондах и срочных депозитах.