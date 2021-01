Скончался один из основателей рок-группы The Animals Хилтон Валентайн

Британский музыкант, бывший гитарист группы The Animals Хилтон Валентайн умер в пятницу, 29 января, в возрасте 77 лет. Об этом сообщил портал Deadline.

Американская звукозаписывающая компания ABKCO Records, выступающая распорядителем каталога песен музыкантов, не назвала дату и время поминальной церемонии. Причина смерти также не указана. В компании отметили, что скорбят по ушедшему из жизни гитаристу.

Валентайн был одним из основателей британской группы The Animals. Их хит House of the Rising Sun занял первое место в 1964 году в Великобритании, США и Канаде и включен в список величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone. Коллектив занесли в Зал славы рок-н-ролла в 1994 году.

Валентайн родился в Норт-Шилдс, Нортумберленд, Англия. Он начал играть на гитаре в 13 лет, в 16 лет остался сиротой.

В 1963 году музыкант стал сооснователем The Animals, покинул группу в 1966 году, но несколько раз возвращался.

В мае 2001 года он был включен в «Аллею рок-славы» Голливуда вместе с другими участниками группы и дал двухдневный концерт воссоединения в театре El Rey в Лос-Анджелесе.

В последние годы Валентайн гастролировал с группой Skiffledog.