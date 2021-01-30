Денежные переводы мигрантов из РФ выросли на фоне смягчения мер по COVID-19

В июле-сентябре 2020 года денежные переводы трудовых мигрантов из России на родину резко выросли после смягчения ограничений по коронавирусу. Об этом сообщает 30 января «РИА Новости» в своих расчетах, сделанных на основе информации Банка России.

Заметно по сравнению со вторым кварталом увеличились переводы в Узбекистан: они выросли на 28,7% до $927,7 млн. Переводы мигрантов в Армению увеличились 27,3% и составили $162,8 млн. За ней следует Таджикистан с увеличением на 25,7% — до $425,5 млн.

Далее в списке по росту переводов трудовых мигрантов следует Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Молдова и Украина. В третьем квартале 2020 года снизились только переводы в Белоруссию и Туркмению.

Распространение коронавируса снизило объем денежных переводов во втором квартале прошлого года.

В конце 2020 года представители МВД России сообщили «Известиям», что в этом году иностранная рабочая сила сократилась на 20–50% в разных регионах.