Дипломаты привели подробности задержания россиян в Вануату

Задержанные в Вануату россияне — предположительно, из Татарстана, им оказывается консульская помощь, сообщили 30 января в посольстве РФ в Австралии (по совместительству в Вануату).

Российские дипломаты помогают задержанным. Как уточняется, трое россиян собирались совершить кругосветное путешествие на яхте, но не уведомили власти Вануату о плане зайти в территориальные воды страны.

В настоящее время путешественники помещены на карантин в столице островного государства Порт-Вила, отмечает «РИА Новости».

19 января патрульный катер Вануату задержал две китайские лодки по подозрению в незаконной ловле рыбы. Во время переправки судов в порт столицы республики Порт-Вилу патруль также заметил российскую яхту недалеко от города Луганвиль.

Республика Вануату закрыла свои морские и сухопутные границы в марте прошлого года на фоне пандемии. В настоящий момент государство считается полностью свободным от коронавируса и на его территории пока не было зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19.