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Названы главные ошибки при приготовления картофеля

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Для того чтобы блюдо из картофеля было полезным и вкусным, при его приготовлении надо соблюдать несколько простых правил. Об этом говорится в публикации на сайте megastar.co.uk.

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Как уточняется, каждый из сортов картофеля предназначен для разных целей, поэтому на это надо ориентироваться при его покупке. Варить картофель стоит не на максимальном огне, нужно выбрать средний режим.

Корнеплоды для пюре необходимо готовить на слабом огне, а молоко или сливки надо добавлять в него подогретыми.

Жарить картофель в сыром виде нельзя. Для твердой снаружи и мягкой внутри структуры продукт необходимо предварительно отварить, дать остыть и далее класть на сковороду.

В конвекционной печи картофель не готовят при низкой температуре, а запекают в течение 30 минут при температуре около 200 градусов, напомнили эксперты.

Ранее американский шеф-повар Дэн Клугер поделился рецептом приготовления идеальной, по его мнению, хрустящей жареной картошки всего за 20 минут.

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