Врач предупредил о беспокойстве и сонливости при резком изменении погоды

Сонливость и беспокойство могут наблюдаться у здоровых людей при резком изменении погоды. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«Многие относительно здоровые люди испытывают дискомфорт при резком изменении погоды», — цитирует его 30 января «РИА Новости».

По словам специалиста, люди ощущают нехватку воздуха и сонливость. Но в ряде случаев возникает беспокойство, тошнота, рассеянность и даже наблюдается учащение пульса.

Подобные температурные «горки» провоцируют обострение хронических заболеваний. Наиболее остро ощущающими изменения погоды остаются пациенты с повышенным или пониженным давлением и те, кто страдает заболеваниями сосудов, органов дыхания и опорно-двигательного аппарата.

Этой зимой в Центральной России столбики термометров опускались до 20-градусных морозов, а спустя несколько дней приходила оттепель.