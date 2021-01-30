Обладатель звезды Michelin посоветовал ресторанам Москвы сохранить русскость

Шеф-повар мишленовского ресторана Restaurant H в Париже Юбер Дюшен дал совет московским рестораторам для получения звезд Michelin выбрать традиционную русскую кухню, но при этом использовать современные техники приготовления блюд. Об этом в субботу, 30 января, сообщает «РИА Новости».

Рейтинг Michelin существует более чем в 30 странах. В декабре стало известно, что в 2021 году он впервые приедет в Москву.

Молодой шеф отметил, что во время своего последнего визита в Москву он был очень удивлен, что в российской столице нет Michelin, притом что существуют «отличные рестораны, вкусная еда». Он считает, что приход гастрономического путеводителя в Россию позволит людям из других стран открыть русскую кухню.

Дюшен дал своим московским коллегам совет, как завоевать звезды прославленного и влиятельного путеводителя.

«Я считаю, что нужно иметь индивидуальность и быть приверженным традициям. Michelin обожает традиции и современность. В России есть много шеф-поваров, которые выдвигают это на первый план. Владимир Мухин это делает отлично... Я думаю, что необходимо сохранять русскую индивидуальность и не теряться в европейской кухне. Если бы я был русским и жил в России, я бы готовил кухню, привязанную к России, но с использованием современных техник», — сказал француз.

Юбер Дюшен открыл свой ресторан в 4-м округе Парижа в 2016 году и уже через год получил первую мишленовскую звезду.

Гид Michelin выпускается с 1900 года и имеет трехзвездочную систему оценки ресторанов для стран и отдельных городов. Процесс отбора заведений для путеводителя строго конфиденциален. Инспекторы путешествуют анонимно и составляют подробный отчет о каждом. На его основе в главном офисе в Париже и происходит составление рейтинга.

Одна звезда свидетельствует о высококлассных блюдах, достойных посещения. Две дают тем, у кого кухня хороша настолько, что ради нее можно изменить запланированный маршрут путешествия. А три звезды — наивысшее признание. Их заслуживают рестораны, ради которых стоит специально отправиться в тот или иной город.

21 декабря на сайте Michelin был опубликован релиз по итогам визита инспекторов путеводителей мирового ресторанного гида, в котором указывалось, что в России «предпочитают овощи и ароматные травы, которые придают живой и неповторимый вкус любимым первым блюдам гурманов, таким как борщ или рассольник».