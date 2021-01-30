Два человека погибли при пожаре в двухэтажном доме на Ямале

Пожар произошел в двухэтажном деревянном доме в городе Губкинский (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО), погибли два человека. Об этом 30 января сообщила на своем сайте пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Возгорание возникло ночью 30 января в жилом деревянном двухэтажном доме в 1-м микрорайоне Губкинского. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из дома эвакуировались 46 человек, из них 15 детей. На базе маневренного жилого фонда подготовлен пункт временного размещения на 60 койко-мест.

Как уточнили в МЧС, тушение пожара осложнялось сильным задымлением, молниеносным распространением огня по пустотам конструкции деревянного дома, а также низкой температурой воздуха в –42 градуса..

«В 03 часа 29 минут (01:29 мск) стало известно о локализации пожара на площади 200 кв. м», — отметили в ведомстве. Полностью пожар был ликвидирован в 08:00 (06:00 мск).

Пожарные в ходе разбора завалов обнаружили тела мужчины и женщины, их личности устанавливаются.

На месте происшествия работают дознаватели МЧС, причина пожара устанавливается.

В ноябре 2020 года в Ямало-Ненецком автономном округе произошел пожар на магистральном газопроводе «Прогресс». Пострадавших не было.