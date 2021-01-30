Власти Вануату задержали экипаж совершавшей кругосветку российской яхты

Власти островного государства Вануату, расположенного в южной части Тихого океана, задержали экипаж российской яхты в связи с подозрениями, что судно незаконно находились в его водах. Об этом в субботу, 30 января, сообщает France24.

По информации местных правоохранителей, 19 января патрульный катер задержал две китайские лодки по подозрению в незаконной ловле рыбы. Во время переправки этих судов в порт столицы республики Порт-Вилу патруль также заметил российскую яхту недалеко от города Луганвиль. Три находившихся на борту россиянина были задержаны.

В настоящее время они находятся на карантине, позже их допросят.

Как уточнили в посольстве РФ в Австралии, задержанная российская яхта «Милонга» совершала кругосветное путешествие, передает ТАСС.

В дипмиссии сообщили, что судно с тремя членами экипажа на борту зашла в территориальные воды Вануату 23 января, чтобы пополнить запасы пресной воды и топлива. Береговая охрана сопроводила яхту в Порт-Вилу, поскольку экипаж не предупредил власти о своем намерении.

В посольстве отметили, что российским гражданам была оказана необходимая консульская помощь, а власти островного государства обеспечили пополнение запасов. Экипаж яхты пока остается в карантине, однако сотрудники дипмиссии активно работают с властями Вануату и рассчитывают в ближайшее время получить для российского судна разрешение покинуть порт.

Республика Вануату закрыла свои морские и сухопутные границы в марте прошлого года на фоне пандемии. В настоящий момент государство считается полностью свободным от коронавируса и на его территории пока не было зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19.

В начале января в Ливии были освобождены российские моряки. Они были задержаны, когда зашли на яхте в территориальные воды этой страны, и провели под стражей около трех недель.