Задержанных на незаконных акциях подростков предложили проверять на наркотики

Депутат Государственной думы Виталий Милонов обратился в МВД с просьбой рассмотреть вопрос о введении тестирования на наличие наркотических веществ у несовершеннолетних, если их задержат на незаконных митингах. Об этом говорится в соответствующем запросе депутата, с которым ознакомились «РИА Новости».

Согласно обращению Милонова, в последнее время число случаев вовлечения подростков в несанкционированные акции в России возросло. Парламентарий считает, что несколькими причинами могут «акты непослушания», а также попытки впечатлить друзей.

При этом депутат выразил мнение, что как таковая политика несовершеннолетних не интересует, так как все марши, митинги и столкновения с полицией они воспринимают как веселое приключение и не задумываются о последствиях посещения подобных незаконных мероприятий.

Однако Милонов заявил, что «незаконная уличная политика» может быть средой для распространения экстремистских идей и запрещенных наркотических веществ. По его мнению, злоумышленники специально создают условия доступности наркотиков перед незаконными акциями, чтобы подхлестнуть юношеских максимализм.

В связи с этим, депутат предложил тестировать всех подросток, задержанных на несанкционированных акциях и сделать это обязательным. По его мнению, такая мера поможет предотвратить совершение молодыми людьми более тяжких преступлений в будущем.

29 января Генпрокуратура России предупредила, что в случае провокаций и насилия на несанкционированных акциях действия ее участников могут быть квалифицированы как массовые беспорядки.

В МВД России в свою очередь напомнили о том, что за участие в несогласованных акциях грозит ответственность, в том числе и по статье о массовых беспорядках.

В связи с сообщениями о проведении несанкционированной акции в воскресенье, 31 января, в центре Москвы ограничат продажу алкоголя в стеклянной таре. Помимо этого, в Москве в воскресенье с 08:00 будут на вход и выход закрыты станции московского метро «Александровский сад», «Охотный Ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий Мост», «Лубянка» и «Китай-город», также будут введены ограничения для передвижения пешеходов.

23 января в разных городах России прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге также среди задержанных были дети. Следственный комитет РФ накануне произошедшего возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных акциях.

Уже после акций следователи возбудили ряд уголовных дел, в том числе о применении насилия к представителям власти, хулиганстве и нарушении санитарно-эпидемиологических правил.