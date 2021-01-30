В Самаре рассказали о состоянии пострадавших в крупном ДТП

После ДТП с 12 погибшими под Самарой в реанимации находятся 11 человек, в том числе полугодовалый младенец. Об этом в субботу, 30 января, сообщил глава регионального минздрава Армен Бенян на видео, предоставленном пресс-службой Самарской области.

Министр отметил, что всего в больницу доставили 13 человек, двое из них позднее умерли.

«Состояние одиннадцати оценивается от средней тяжести до тяжелого», — сказал Бенян.

По его словам, большинство пострадавших — это пациенты с черепно-мозговыми травмами, повреждениями живота, груди и конечностей.

«Сейчас идут противошоковые реанимационные мероприятия и оценивается возможность и периодичность эвакуации в областной центр», — рассказал министр.

Он добавил, что среди пострадавших полугодовалый мальчик, его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. В ближайшее время планируется перевести его в областную детскую больницу. Всего в течение ближайших суток планируется перевести в Самару четверых пациентов.

Водителю грузовика, попавшего в ДТП, помощь врачей не понадобилась.

Авария, как сообщали в ГУ МЧС по региону, произошла 29 января в 18:20 мск на 873-м км федеральной автодороги М-5 «Урал» в районе села Заборовка Сызранского района. Столкнулись грузовик DAF, легковой автомобиль и пассажирский микроавтобус Citroen.

По информации МВД, причиной аварии могла стать ошибка водителя грузовика, который допустил занос прицепа и выехал на встречную полосу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»), а также ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что уголовное дело о гибели пострадавших будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета РФ по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина. По ее словам, на место трагедии уже направлены следователи-криминалисты из центрального аппарата СК.