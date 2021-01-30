Синоптики рассказали о погоде в Москве на 30 января

Небольшой мороз и гололедица ожидают жителей столичного региона в субботу, 30 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

Днем в Москве столбики термометров покажут 2–4 градуса ниже нуля. В ночь на воскресенье похолодает до –5 градусов.

Скорость южного и юго-западного ветра не превысит 7–12 м/с. Атмосферное давление составит около 732 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах минус 2–7 градусов, ночью она опустится до –8 градусов.

29 января в столичном метеобюро сообщили, что в первом месяце 2021 года в Москве выпало на 40% осадков больше климатической нормы.