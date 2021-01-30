Банкам запретили блокировать счета без объяснения причин

В России с субботы, 30 января, вступил в силу закон, запрещающий банкам отказывать клиентам в обслуживании и блокировать их счета без объяснения причин. Об этом сообщает «РИА Новости».

Отныне по закону банки не смогут блокировать переводы граждан и организаций, даже если у них нет документов, подтверждающих законность денег. Отказ от обслуживания теперь возможен лишь при обоснованном подозрении в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма.

Решение об отказе в заключении банковского счета (вклада) или его расторжении, если в течение года было минимум два отказа в совершении операций, сможет принять лишь руководитель организации и уполномоченные им лица.

Решение об отказе от операции с денежными средствами и иным имуществом при наличии соответствующих подозрений также сможет принять лишь руководитель организации и уполномоченные им лица.

Ранее, 8 января, Министерство финансов России объяснило порядок уплаты налога на доход по банковским вкладам свыше 1 млн рублей. Отмечается, что налогом будут облагаться не сами банковские вклады, а проценты по ним.

Налог на доходы с процентов граждан по банковским вкладам, размер которых превышает 1 млн рублей, начал действовать 1 января. Также с начала года отменяется плоская шкала налогов на доходы физических лиц, вводится ставка в 15% для граждан с доходами от 5 млн рублей в год.