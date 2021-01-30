Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Банкам запретили блокировать счета без объяснения причин
Мир
США настроены завершить процедуры по продлению СНВ-3 до 5 февраля
Экономика
Цена криптовалюты биткоин пошла на снижение после резкого роста
Армия
В РФ приступили к испытанию «умных» снарядов для ЗАК «Деривация-ПВО»
Мир
В Техасе проверят работу 13 онлайн-бирж из-за ситуации с Reddit
Мир
МИД РФ заявило о поддержке решения кипрской проблемы на основе резолюций ООН
Армия
Российский МиГ-31 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем
Спорт
Бывший футболист «Зенита» Халк перешел в «Атлетико Минейро»
Интернет
Роскомнадзор вызвал представителей соцсетей

Банкам запретили блокировать счета без объяснения причин

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России с субботы, 30 января, вступил в силу закон, запрещающий банкам отказывать клиентам в обслуживании и блокировать их счета без объяснения причин. Об этом сообщает «РИА Новости».

Право по голосу: банки расширяют число доступных по биометрии операций
Разблокировку карты, перевод крупных сумм и обновление данных о клиенте могут перевести в онлайн

Отныне по закону банки не смогут блокировать переводы граждан и организаций, даже если у них нет документов, подтверждающих законность денег. Отказ от обслуживания теперь возможен лишь при обоснованном подозрении в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма.

Решение об отказе в заключении банковского счета (вклада) или его расторжении, если в течение года было минимум два отказа в совершении операций, сможет принять лишь руководитель организации и уполномоченные им лица.

Решение об отказе от операции с денежными средствами и иным имуществом при наличии соответствующих подозрений также сможет принять лишь руководитель организации и уполномоченные им лица.

Ранее, 8 января, Министерство финансов России объяснило порядок уплаты налога на доход по банковским вкладам свыше 1 млн рублей. Отмечается, что налогом будут облагаться не сами банковские вклады, а проценты по ним.

Налог на доходы с процентов граждан по банковским вкладам, размер которых превышает 1 млн рублей, начал действовать 1 января. Также с начала года отменяется плоская шкала налогов на доходы физических лиц, вводится ставка в 15% для граждан с доходами от 5 млн рублей в год.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021