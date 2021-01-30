Представители TikTok, Telegram, Facebook и «ВКонтакте» вызваны в Роскомнадзор

Представителей социальных сетей Facebook и «ВКонтакте», мессенджера Telegram и сервиса Tik-Tok вызвали в Роскомнадзор для разъяснения ответственности за неудаление призывов к участию в незаконных массовых акциях. Об этом в пятницу, 29 января, сообщили на сайте ведомства.

Руководству интернет-площадок были высланы письма с требованием прибыть в ведомство.

В Роскомнадзоре напомнили, что нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса, согласно ст. 13.41 КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

Также в ведомстве добавили, что ст. 15.3 Федерального закона №149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» позволяет в случае неудаления блокировать запрещенную информацию.

Ранее в этот день Генпрокуратура России предупредила, что в случае провокаций и насилия на несанкционированных акциях действия ее участников могут быть квалифицированы как массовые беспорядки.

В МВД России, в свою очередь, напомнили о том, что за участие в несогласованных акциях грозит ответственность, в том числе и по статье о массовых беспорядках.

В связи с сообщениями о проведении несанкционированной акции в воскресенье, 31 января, в центре Москвы ограничат продажу алкоголя в стеклянной таре. Помимо этого, в Москве в воскресенье с 08:00 будут на вход и выход закрыты станции московского метро «Александровский сад», «Охотный Ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий Мост», «Лубянка» и «Китай-город», также будут введены ограничения для передвижения пешеходов.

23 января в разных городах России прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге также среди задержанных были дети. Следственный комитет РФ накануне произошедшего возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных акциях.

Уже после акций следователи возбудили ряд уголовных дел, в том числе о применении насилия к представителям власти, хулиганстве и нарушении санитарно-эпидемиологических правил.