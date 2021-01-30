Псаки сбилась с мысли во время попытки покритиковать Россию

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сбилась с мысли, перечисляя претензии Вашингтона к Москве. Как сообщает телеканал «Известия», комментируя отношения президента США Джо Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным, Псаки перечисляла обвинения в адрес Москвы, но не закончила фразу.

«Я тут теряю мысль», — прервалась пресс-секретарь американского лидера.

Также Псаки назвала генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга генсеком ООН, а госсекретаря США Энтони Блинкена упомянула в качестве президента.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.